新潟県長岡市の小学校で6月26日、行われた季節外れの入学式。入学してきたのはヤギの親子です。児童たちはこれから始まるヤギの世話に心を躍らせていました。 【児童】 「楽しみ」 【児童】 「うれしい」 26日、長岡市の日越小学校の児童たちが満面の笑みで待ち構えていたのは、2歳のメスヤギ『めめ』と、その子どもで、生後1カ月の双子のオスヤギです。 日越小学校では命の大切さなどを学んでもらおうと、去年から1年生が生