トランプ米大統領が投稿した記念旅券の最新版の見開き（SNSトゥルース・ソーシャルから）【ワシントン共同】米ホワイトハウスは26日、建国250年を記念して発行するパスポート（旅券）に掲載するトランプ大統領の肖像画の最新版を公表した。独立宣言書を背景にトランプ氏が正面をにらむように身を乗り出す絵柄で、本人の署名も下に印刷されている。「愛国者のパスポート」とのコメントも添えた。トランプ氏は自身の交流サイト（