人気声優の上坂すみれさん（34）が2026年6月12日、自身のインスタグラムを更新。チャイナドレス姿を披露した。「自撮りできれいなシルエットを出すのは...気合が必要...！！」上坂さんは、チャイナドレスを着た自撮りショットを含む9枚の写真を投稿。声優の「しーたむ」こと井澤詩織さんと一緒にトークイベントに参加したことをつづり、「自宅から持ってきたチャイナ服を、しーたむも着てくれました」と語った。「チャイナ服大好き