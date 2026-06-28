前回に続き、「ひろがるスカイ！プリキュア（以下、プリキュア）」と「ラブライブ！スーパースター!!（以下、ラブライブ！）」などの人気アニメでキャラクターデザインを務めた、斎藤敦史氏のインタビューをお送りする。京都アニメーション（以下、京アニ）の下積み時代に影響されたアニメーターの話や、今後手掛けたい仕事まで深掘りしつつ話を聞いた。【取材・文＝山内貴範】（全2回のうち第2回）【画像】「プリキュア」「ラ