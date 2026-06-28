「ひろがるスカイ！プリキュア（以下、プリキュア）」と「ラブライブ！スーパースター!!（以下、ラブライブ！）」という、まったく異なるジャンルのアニメでキャラクターデザインを務めた斎藤敦史氏。京都アニメーション（以下、京アニ）出身で現在はフリーで活躍する斎藤氏は、現在もっとも注目されるアニメーターの一人である。子供から大人、さらに海外にまでファンが多い斎藤氏のデザイン哲学はいかなるものか。6月26日には