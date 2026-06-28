元日本代表ＦＷで現役時代は「野人」の愛称で親しまれた岡野雅行氏が２８日、ＴＢＳ系「サンデーモーニング」（日曜・午前８時）に生出演した。司会の膳場貴子アナウンサーは「岡野さんはサンデーモーニング初出演ですので初めての方には懐かしい映像をご用意しております」と紹介。岡野氏の幼少のころの写真、浦和レッズ時代、日本代表での映像などをＶＴＲで放送した。