元日本代表ＦＷで現役時代は「野人」の愛称で親しまれた岡野雅行氏が２８日、ＴＢＳ系「サンデーモーニング」（日曜・午前８時）に生出演した。番組では、サッカーの北中米Ｗ杯で日本代表が１次リーグ第３戦のスウェーデン戦（１△１）で決勝トーナメント（Ｔ）進出を決めたことを伝えた。日本は２９日（日本時間３０日）の決勝Ｔ１回戦（ヒューストン）でブラジルと対戦する。岡野氏は、出演者から優勝予想を聞かれ「はい