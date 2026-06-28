トヨタ自動車の26年3月期の売り上げは国内企業ではじめて50兆円を超えた。ライバル企業が苦境にあえぐ自動車業界において、強さを維持できる理由とは何か。今回は6年前の豊田章男会長（当時は社長）の発言を振り返りながら考察してみたい。（やさしいビジネススクール学長中川功一）YouTubeで100万再生を超えたトヨタの「労使協議会」トヨタ自動車が、毎年の労使協議会をYouTubeで配信していることを、皆さんはご存じだろうか