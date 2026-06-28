【その他の画像・動画等を元記事で観る】 7月4日に日本テレビ系で放送される『THE MUSIC DAY 2026』で実施されるシャッフルメドレーの組み合わせが発表された。 ■歌唱曲は、7月3日21時に発表 『THE MUSIC DAY』の恒例目玉企画である名曲を歌いつなぐシャッフルメドレーには、総勢42名12組が参加。歌唱曲は、7月3日21時に発表される。 組み合わせは以下のとおり。 ・高橋海人（「高」は、はしごだかが正式表