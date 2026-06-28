●今週のＲＥＩＴ高利回りランキング【ベスト45】 順位 コード銘柄利回り 6/26終値 決算期 1いちごオフィ 11.99 94,80026/10 2ホテルリート6.55 79,00026/12 3ミラースＲ6.50 83,10026/08 4セントラルＲ6.39104,60026/08 5マリモリート6.34110,50026/06 6ホテル