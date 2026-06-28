北海道・帯広警察署は2026年6月27日、暴力行為等処罰に関する法律違反の疑いで、帯広市に住む会社員の男（49）を現行犯逮捕しました。男は6月27日午後8時前、自宅で同居する50代の妻に包丁を突きつけて「許さないぞ」と脅迫した疑いが持たれています。妻から「夫に包丁を向けられました」と110番通報があり事件が発覚。警察によりますと、男は当時飲酒していたということです。調べに対し男は「妻に包丁を向け、許さないぞと言った