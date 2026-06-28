北海道・留萌警察署は2026年6月27日、留萌市に住むアルバイト従業員の男（63）を恐喝未遂と傷害の疑いで逮捕しました。男は6月27日午前2時半すぎ、留萌市旭町2丁目に住む男性（65）のアパートの一室で、男性の顔面を拳で殴り、鼻から出血するなどのけがを負わせたうえ、脅迫して現金を脅し取ろうとした疑いが持たれています。男性が要求された金額を支払えるだけの現金を持っていなかったため、実際の被害はありませんでした