北海道・千歳警察署は2026年6月27日、酒気帯び運転の疑いで恵庭市の自称・無職の男（58）を現行犯逮捕しました。男は27日午後9時すぎ、恵庭市福住町2丁目付近の市道で、酒気を帯びた状態で軽乗用車を運転した疑いが持たれています。警察によりますと、男は信号待ちで停車中の乗用車に追突する事故を起こしていました。乗用車を運転していた80代男性と、同乗者の80代女性には今のところけがはありません。乗用車を運転していた男性