THE MUSIC DAY2026の出演アーティスト、総勢60組を超える豪華アーティストが、この夏のはじまりを盛り上げる見どころ満載の9時間半LIVEをお届けする。 シャッフルメドレーの組み合わせが解禁！ 総勢４２名が参加。１２組の組み合わせが決定した。 髙橋海人森本慎太郎 小山慶一郎、深澤辰哉、西畑大吾、原嘉孝 渡辺翔太、大西流星、宮近海斗、寺西拓人 京本大我、佐久間大介、大橋和也 増田貴