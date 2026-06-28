トルコの両替店で大胆な窃盗事件が発生した。フードをかぶった犯人らは車で店に突っ込み、入り口を破壊して店内に侵入。日本円で約250万円を奪って逃走した。しかし窃盗団は、現場で“大きなミス”を犯し、実行役の3人が逮捕された。車で両替店に突入夜明け前のトルコの街で、1台の車がカメラに捉えられた。車が店の前で不自然な止め方をすると、フードをかぶった3人の人物が降りてくる。すると犯人の1人が車をバックさせ、シャッ