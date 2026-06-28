JR根室本線で、釧路から札幌に向かっていた特急おおぞら12号がシカと衝突し、車内の乗客1人が転倒しけがをしました。JR北海道によりますと、2026年6月27日午後8時前、JR根室本線の音別駅～厚内駅間で、札幌に向かっていた特急おおぞら12号がシカと衝突しました。このとき列車が急ブレーキをかけ、転倒した乗客1人がけがをしたということです。乗客は額をぶつけたとみられています。その後、乗客は厚内駅で救急隊に引き