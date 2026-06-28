北海道・中標津警察署は2026年6月27日、中標津町に住む会社員の男（59）を暴行の疑いで現行犯逮捕しました。男は6月27日午後5時ごろ、中標津町東5条南5丁目の自宅敷地内で、自動車販売業を営む男性（39）の胸倉を掴む暴行を加えた疑いが持たれています。男は男性から車を買った客で、男性は札幌市から代車を運んで男の自宅を訪れていました。警察によりますと、男は「買って間もない車にも関わらず故障が多く、修理費を自身の保険