女優佐藤仁美（46）が27日、インスタグラムを更新。女優加藤夏希（40）との再会を報告した。「すっごい久しぶりになつきちゃんに会ったのよ」とすると、「『ママさんバレーでつかまえて』というドラマで一緒だったの。今や立派な母になってたーん」とすると、「また飲もう」と佐藤らしくつづり、ツーショット写真を公開した。この投稿には「2人ともかわいい！」「相変わらずおきれい」などの称賛コメントに加え、「ドラマ見ていま