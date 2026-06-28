コスプレーヤーえなこ（32）が27日までに、インスタグラムを更新。雑誌の表紙を飾った写真を公開した。投稿では、ピンクのシースルー素材を使ったメイドコスチューム姿のショットを披露。パフスリーブと白いエプロンの付いたミニスカート、頭には同色のカチューシャを合わせたコーデで、鏡の前に立つ姿を収めた1枚となっている。えなこは「本日発売の『ヤングアニマル』表紙です」とつづった。この投稿に「可愛すぎ！！」「メイド