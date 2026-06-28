元SKE48で、RIZINガール2026の石川花音（28）が27日までに、インスタグラムを更新。ビキニショットを披露した。石川は「さかさま」とつづり、黄色のビキニ姿でベッドに横たわる様子を公開した。この投稿に「美しい！」「めちゃくちゃ可愛い」「お美しい」「綺麗で可愛い」などのコメントが寄せられている。