グラビアアイドルの原つむぎ（28）が27日、インスタグラムを更新。オフショットを公開した。原は「オフショ」とつづり、黒のパーカ姿の笑顔ショットを公開。さらに、振り向きショットではパーカの裾からヒップをチラリとのぞかせている。この投稿に「めっちゃかわいい」「凄い」「素敵な写真」などのコメントが寄せられている。