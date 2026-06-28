グラビアアイドルの藍野りな（25）が27日、インスタグラムを更新。ランジェリーショットを披露した。藍野は「自宅待機中…外に出られないって思うと出たくなる」とつづり、淡いブルーの下着姿で家具に寄り掛かり、M字座りをする様子を公開した。この投稿に「りなちゃんの笑顔見れてうれしい！」「いい写真！！」などのコメントが寄せられている。藍野は東京都出身。22年8月にDVD「食べごろ果実」を発売。「まんまるバストのニュ