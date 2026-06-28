グラビアアイドルの山田あい（22）が27日、インスタグラムを更新。ベトナムの旅を満喫する様子を公開した。山田は「ベトナム満喫もっと食べたい」とつづり、ベトナムで色とりどりのランタンの前でサイドが大きく開いたペイズリー柄のワンピース姿で立つ様子や、灯籠（とうろう）を手にボートに乗る様子や、数々のベトナム料理の写真を公開した。この投稿に「素敵です」「素敵なプロポーション！目が釘付けです」「女神やな〜」「