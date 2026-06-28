◇女子ゴルフツアーアース・モンダミン・カップ第3日（2026年6月28日千葉県カメリアヒルズCC＝6699ヤード、パー72）午前8時に第2ラウンドが再開され、26日から競技を持ち越していた99人がプレーをスタート。午前9時12分に降雨の影響で一時中断となったが、同28分に再開した。初日に112位と大きく出遅れていた佐久間朱莉（23＝大東建託）は、6番のグリーンから第2ラウンドを再開。8番でバーディーを決めて71でフィニッ