現役看護師でレースクイーン（レースアンバサダー）の立華理莉（24）が、27日までにインスタグラムを更新。夏コーデを披露した。立華は「もう1年の半分が終わって、また夏がくるね」とつづり、白いワンピース姿で古民家の縁側に座る様子などを公開した。この投稿に「りたん可愛い」「可愛すぎんぜ！」「大黒摩季歌っちゃいますか?」などのコメントが寄せられている。