愛知県知立市で27日、酒気帯び運転で事故を起こし、小学生の男の子らにけがをさせたとして男が逮捕されました。 過失運転致傷と酒気帯び運転の疑いで逮捕されたのは、千葉県の会社員・渡邉貴幸容疑者（47）です。 警察によりますと、渡邉容疑者は、27日正午ごろ、知立市内の路上で酒気を帯びた状態で軽自動車を運転し、信号で止まろうとしていた普通乗用車に後ろから追突しました。 乗用車を運転していた42歳の女