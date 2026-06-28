◇W杯北中米大会1次リーグK組コロンビアーポルトガル（2026年6月27日マイアミ）FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会1次リーグK組最終第3戦が27日（日本時間28日）に行われ、コロンビア（FIFAランク13位）とポルトガル（同5位）が対戦。前半、MFハメス・ロドリゲス（34＝マイアミ）とFWクリスティアーノ・ロナウド（41＝アルナスル）が会話を交わす場面があり、ネット上では“イケメン対決”などと注目を集めた。レアル