日本テレビ系夏の音楽特番『THE MUSIC DAY 2026』が、7月4日に千葉・幕張メッセから9時間30分（後1：30〜後10：54）にわたって生放送される。それに先立って、恒例の目玉企画「シャッフルメドレー」の参加アーティストが28日、発表された。【写真】総勢42人！シャッフルメドレー参加者「シャッフルメドレー」には、NEWS、timelesz、中島健人、King ＆ Prince、SixTONES、Snow Man、なにわ男子、Travis Japanの総勢42人が参加し