ホスト歴30年、現在は無職ヒモ……「街録ch」出演や、自身のSNSがたびたび話題となる「THE平成ホスト」美島光司さんが語る半生。前編記事【「戦争帰りの老ホストが、客に“日本男児かくあるべし”と…」生バンドに社交ダンス、リーゼント…歴30年のベテランが語る“平成ホスト”の異世界】では、ギラギラの“平成ホスト”として令和ホストに言いたいことを紹介している。＊＊＊【写真を見る】「細木先生の元担当」だった頃の光