「第1志望の国公立大学に入れなくてね。滑り止めの私立・関西学院大に合格したけど、兄貴も私立。親が“2人分の学費は払えんわ〜”とお手上げになったときに、テレビ番組でホストという職業を知ったんですよ」苦笑いしながら若き日を振り返るのは美島光司さん（52）。現在は無職ヒモだが、伝説のホストクラブ「愛本店」に長年在籍しただけあり「普通じゃない感」は隠せない。約30年に渡った自身のホスト人生を振り返る。＊＊＊