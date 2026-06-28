ダンス＆ボーカルグループ「TRF」のDJKOO（64）が27日、自身のインスタグラムを更新。妻の誕生日をファンタジースプリングスホテルでサプライズで祝ったことを報告した。「奥様のお誕生日！ファンタジースプリングスホテルでサプライズバースデー大成功！（当日まで場所は秘密でタクシーに乗ってもらいましたw）」と妻や長女とのショットを公開した。「奥さまとは歌舞伎町のディスコで知り合い（ナンパですねw）」と妻との