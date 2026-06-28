【北中米W杯グループリーグ第3節】(フィラデルフィア)クロアチア 2-1(前半1-0)ガーナ<得点者>[ク]ペタル・スチッチ(31分)、ニコラ・ブラシッチ(83分)[ガ]デリク ルカセン(73分)<警告>[ク]イバン・ペリシッチ(68分)[ガ]コジョ・ペプラ・オポン(90分+4)観衆:68,324人└モドリッチの極上CKに合わせたのはブラシッチ!2試合無失点のガーナを攻略したクロアチアが逆転2位突破!!