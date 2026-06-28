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【北中米W杯グループリーグ第3節】(ニューヨーク)パナマ 0-2(前半0-0)イングランド<得点者>[イ]ジュード・ベリンガム(62分)、ハリー・ケイン(67分)<警告>[パ]ホセ ファハルド(53分)、アンドレス・アンドラーデ(84分)[イ]ジャレル・クアンサー(60分)観衆:80,663人└イングランドがL組首位通過!! ベリンガム1G1A、ケインがダメ押しゴール…3連敗パナマは無得点で大会去る