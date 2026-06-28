自宅で姉の頭などを金づちで殴りケガをさせたとして、殺人未遂の疑いで女が逮捕されました。殺人未遂などの疑いで現行犯逮捕されたのは、尾道市浦崎町の４６歳無職の女です。警察によると女は27日午後10時すぎ、自宅で同居する姉の頭などを金づちで複数回殴り、ケガをさせた疑いです。調べに対し、女は黙秘しています。姉は、頭に複数の傷を負いましたが、命に別条はないということです。姉が付近の住民に助けを求め発覚。警察官が