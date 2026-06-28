アメリカのトランプ大統領は、アメリカ軍がイランの軍事施設を2日連続で空爆したことをめぐり、「我々が軍事作戦を完遂すればイランは存在できなくなる」と強くけん制しました。トランプ大統領は27日、アメリカ軍が2日連続でイランの軍事施設を空爆したことについて、「再び停戦合意に違反したため、イランのミサイルやドローンの保管施設などを攻撃した」とSNSに投稿しました。アメリカ軍は空爆に関して、イランがアメリカ東部時