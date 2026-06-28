【リオデジャネイロ＝南部さやか】南米ベネズエラ北西部で２４日に発生した大規模地震で、ホルヘ・ロドリゲス国会議長は２７日、死者数が１４３０人に達したと発表した。けが人は３２００人を超える。政府によると、首都カラカス近郊のラグアイラ州を中心に被害が深刻になっており、避難生活を強いられているのは約３１００世帯に上る。これまでに４００回以上の余震が発生しており、捜索活動が難航している。