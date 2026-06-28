車が衝突し、電柱が根元から折れました。記者「車が衝突した勢いでしょうか、電柱が根元から折れてしまっています」午前5時半前、宇都宮市竹林町の県道で、乗用車が電柱に衝突しました。この事故で運転手の男性（20代）が意識不明の重体となっているほか、同乗していた女性（20代）もけがをしていますが、病院に運ばれる際には意識はあったということです。乗用車はセンターラインをこえて対向車線側にある電柱に衝突したとみられ