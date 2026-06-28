（CNN）ベネズエラのロドリゲス国会議長は27日、国内で発生した地震による死者数が少なくとも1430人に達したと明らかにした。ロドリゲス氏によると、負傷者は少なくとも3238人。3142世帯が家を失ったという。ロドリゲス氏はまた、24日に発生した2回の主な地震の後、国内で少なくとも430回の余震が観測されたと付け加えた。