中国とロシアの軍用機10機余りが27日に韓国の防空識別区域（KADIZ）に進入し韓国軍が対応した。韓国軍合同参謀本部はこの日、メディア公示を通じ「中国とロシアの軍用機10機余りが東海上と南海上のKADIZに相次ぎ進入後離脱した。領空侵犯はなかった」と明らかにした。合同参謀本部は「韓国軍は中国とロシアの軍用機がKADIZに進入する前から識別していた。空軍の戦闘機を投じて偶発状況に備えた戦術措置などを実施した」と付け加え