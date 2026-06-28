JR豊肥線は信号トラブルの影響で、「波野（なみの）ー豊後荻（ぶんごおぎ）」間で運転を見合わせています。 これに伴い、現時点（午前9時時点）で九州横断特急の2本が運休しています。 JR九州によりますと、きょう(6月28日)午前7時20分ごろ、波野ー豊後荻間で信号が赤から青に変わらないトラブルが発生したということです。 JR九州が復旧に向けて作業を始めましたが、復旧は早くても午前10時以降になる見通しです。