暑い夏は、食欲も落ちて、食事の量も質も下がりがち。そんなときに食べたいのが、良質な植物性タンパク質がとれる納豆に、酢を混ぜるだけの「酢納豆」。栄養豊富で身体にもうれしい効果が盛りだくさん。超お手軽健康料理で夏を乗り切ろう!この記事のすべての写真を見る納豆と酢を混ぜるだけの簡単健康フード昨今の物価高騰の中でも比較的安価で手に入る納豆は、手軽に植物性タンパク質がとれ、健康にもつながる優秀食品。そこ