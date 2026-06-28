プレーする松山英樹＝27日、米コネティカット州クロムウェル（ゲッティ＝共同）米男子ゴルフのトラベラーズ選手権は27日、コネティカット州クロムウェルのTPCリバーハイランズ（パー70）で第3ラウンドが行われ、松山英樹は1イーグル、3バーディー、1ボギーの66で回り、通算10アンダーの200で首位と10打差の22位となった。64とスコアを伸ばした久常涼は8アンダーの33位。64で回ったビクトル・ホブラン（ノルウェー）が通算20ア