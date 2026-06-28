倉敷警察署 警察によりますと、倉敷市福島の市道で原付バイクが電柱に衝突し、原付を運転していた10～20代とみられる男性が意識不明の重体です。 28日午前6時15分ごろ、通行人から「車両が倒れている。出血があって意識がなさそうだ」と110番通報があったということです。 警察が身元の確認などを進めています。