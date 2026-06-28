2018年におよそ9ヶ月におよぶ世界一周の旅を達成した三代（みよ）達也さん（37歳・@wheelchair_traveler_miyo）。介助者をつけず車いすで世界23ヶ国42都市を巡る一人旅を成し遂げた、通称“車いすトラベラー”です。18歳の頃、オートバイを運転中に乗用車と正面衝突する大事故に遭って頸髄を損傷。両手両足にまひが残ったため、以来、車いすの生活を余儀なくされました。そんな彼は、自身で“人生最大の挑戦”と呼ぶ新たな旅