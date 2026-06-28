キャッシュレスに慣れてくると、ときどき困るのが“現金しか使えない”場面。バスの運賃や、旅先での食べ歩き、コインロッカーを使う時、代引きの宅配……思いがけず現金が必要になって、焦った経験はありませんか？ そんなピンチに頼れるのが、100円硬貨をコンパクトに携帯できるダイソーの「コイン収納キーホルダー」。レトロなルックスと、カチッと響く手ごたえがクセになります！◆昭和レトロなコインホルダーが人気再燃中