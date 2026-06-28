1975年ポルシェ911カレラポルシェ911の1975年モデルにも、高性能版としてカレラが用意された。ビッグバンパーとなった1974年モデルの仕様がキャリーオーバーされ、2687ccの排気量とボッシュ製メカニカル・フューエル・インジェクション（MFI）による燃料供給で、210hpの最高出力に変わりはない。【画像】クラシック・ポルシェ・アーカイブ #211975年ポルシェ911カレラ編全2枚エクステリアでは、リアスポイラーが大型化されたホ