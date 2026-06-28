イングランドが後半に2得点。サイド攻撃を軸にして好機を探ったが、前半はコンパクトな相手守備網に阻まれた。後半17分、サカの左CKをベリンガムが左足で合わせて先制。5分後にはベリンガムの左クロスからケーンが頭で加点した。パナマは人数をかけた粘り強い守備から速攻でチャンスをつくったが、ゴールを割れなかった。（共同）