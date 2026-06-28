ブラジル代表FWのネイマール選手（34）の恋人で、モデル兼インフルエンサーのブルーナ・ビアンカルディさん（32）が2026年6月25日、自身のインスタグラムを更新。スタジアムでネイマール選手を応援する姿を披露した。スタジアムをバックにブルーナ・ビアンカルディさんは、ハートや手をあわせる絵文字を添えて、白いチューブトップスと黒いショートパンツのコーデや子どもを抱っこする姿などを投稿した。インスタグラムに投稿され