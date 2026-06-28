1966（昭和41）年6月29日に来日したビートルズ。翌30日から日本武道館で計5公演を行うことになったが、警視庁警備部は、警備課と機動隊を中心に総力を挙げた警備態勢をとる。学生デモや暴徒鎮圧など、“荒れた”現場ならお手の物の警視庁機動隊。世界的な人気を誇るロックバンドのコンサートに、どのように対峙したのか――（全2回の第2回）。【写真で見る】世紀の来日…世界の人気者が日本にやってきた！白手袋を……1966年当