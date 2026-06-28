60年前の1966（昭和41）年6月29日未明、ビートルズが来日した。30日から7月2日まで計5公演は日本武道館で行われたが、メンバー4人は宿舎（東京ヒルトンホテル）から外出禁止（実際には外出した）、警視庁は延べ8370人の警察官を動員した。ルポライターの竹中労氏は、ビートルズ公演で警視庁のとった態勢を「70年安保弾圧の予行演習になった」としている。世界的な人気グループ来日とはいえ、どれほどの警備が敷かれていたのだろ